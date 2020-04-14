Россия не намерена просить Евросоюз об отмене санкций

Российская сторона не станет просить Европейский союз об отмене санкций на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

«Просить сделать это (снять санкции. – прим. «Газеты.Ru») мы не собираемся», – отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия ответит взаимностью, если Евросоюз отменит санкции, поняв, что данный метод «исчерпал себя».

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