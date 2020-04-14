Лукашенко предостерег ЕАЭС от эгоизма в борьбе с коронавирусом
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС действовать сообща и не принимать эгоистичных шагов в борьбе с коронавирусом, пишет БелТА.
«В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что односторонние эгоистические действия не будут иметь успеха.
Встреча лидеров стран Евразийского экономического совета проходит в формате видеоконференции. По итогам саммита будет принят совместный документ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин участвует в саммите ЕАЭС по видеосвязи
— Антикризисный план: Евразийский союз закрывается от мира
— Экспорт ряда товаров из ЕАЭС запретят из-за пандемии COVID-19