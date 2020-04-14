Лукашенко предостерег ЕАЭС от эгоизма в борьбе с коронавирусом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС действовать сообща и не принимать эгоистичных шагов в борьбе с коронавирусом, пишет БелТА.

«В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что односторонние эгоистические действия не будут иметь успеха.

Встреча лидеров стран Евразийского экономического совета проходит в формате видеоконференции. По итогам саммита будет принят совместный документ.

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