Путин участвует в саммите ЕАЭС по видеосвязи

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Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin/Reuters

Президент России Владимир Путин участвует в саммите Евразийского экономического совета, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Встреча лидеров стран ЕАЭС проходит в формате видеоконференции, в настоящее время выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметил Песков.

По итогам саммита будет принят совместный документ, добавил пресс-секретарь российского президента.

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