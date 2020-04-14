Путин участвует в саммите ЕАЭС по видеосвязи
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Президент России Владимир Путин участвует в саммите Евразийского экономического совета, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».
Встреча лидеров стран ЕАЭС проходит в формате видеоконференции, в настоящее время выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметил Песков.
По итогам саммита будет принят совместный документ, добавил пресс-секретарь российского президента.
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