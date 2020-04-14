AP: Байден победил на праймериз в штате Висконсин

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который борется за право стать кандидатом от Демократической партии на предстоящих выборах американского президента, выиграл праймериз в американском штате Висконсин, который прошел в минувший вторник. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно его данным, за Байдена было отдано 64,5% голосов.

Отмечается, что за сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который уже покинул предвыборную гонку на следующий день после окончания праймериз в Висконсине, проголосовали 29,5% избирателей.

До этого Сандерс заявил, что окажет Байдену поддержку в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов.

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