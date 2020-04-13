19 апреля G20 обсудит последствия коронавируса

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Министры здравоохранения G20 проведут онлайн-встречу 19 апреля, чтобы обсудить последствия коронавируса, говорится в заявлении организации.

Отмечается, что министры обсудят влияние пандемии на общество и глобальное здравоохранение.

Также к встрече присоединятся ВОЗ, Всемирный банк, ОЭСР, ИБР, ЮНИСЕФ и другие.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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