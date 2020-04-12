Борис Джонсон выписан из больницы
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
В настоящее время премьер находится в своей загородной резиденции, заявили на Даунинг-стрит. Там отметили, что Джонсон не сразу вернется к работе.
27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня.
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