Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

В настоящее время премьер находится в своей загородной резиденции, заявили на Даунинг-стрит. Там отметили, что Джонсон не сразу вернется к работе.

27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня.

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