Борис Джонсон поблагодарил спасших его медиков
Больной COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил медиком, которые заботятся о нем. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на заявление премьера друзьям.
Отмечается, что политик дал высокую оценку «образцовому» медицинскому уходу в больнице Святого Томаса, где он находится на лечении.
«Я не могу выразить, как я им благодарен», — цитирует телеканал Джонсона.
Премьер также отметил, что обязан медикам жизнью.
Джонсон объявил, что заразился коронавирусом 27 марта. 6 апреля перевели в реанимацию. Сейчас его состояние улучшилось. Британского премьера уже поместили из реанимации в палату.
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