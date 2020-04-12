Борис Джонсон поблагодарил спасших его медиков

Больной COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил медиком, которые заботятся о нем. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на заявление премьера друзьям.

Отмечается, что политик дал высокую оценку «образцовому» медицинскому уходу в больнице Святого Томаса, где он находится на лечении.

«Я не могу выразить, как я им благодарен», — цитирует телеканал Джонсона.

Премьер также отметил, что обязан медикам жизнью.

Джонсон объявил, что заразился коронавирусом 27 марта. 6 апреля перевели в реанимацию. Сейчас его состояние улучшилось. Британского премьера уже поместили из реанимации в палату.

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