Состояние Бориса Джонсона улучшается, но он все еще в реанимации

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Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, улучшается, но он все еще находится в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на канцелярию британского правительства.

Отмечается, что премьер остается в реанимации и находится на кислородной терапии.

Борис Джонсон заявил о том, что заразился коронавирусом, больше недели назад. Сначала он лечился дома, 5 апреля его госпитализировали из-за постоянной высокой температуры. Как сообщили на Даунинг-стрит, сделали это в целях предосторожности.

6 апреля канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

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