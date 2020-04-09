В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

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Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ. Об этом информирует RT со ссылкой на документ, подготовленный депутатами Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.

Авторы отмечают, что правительство Швеции проголосовало за преобразование действующих правил комитета министров Совета Европы, после этого Россия вновь приступила к работе в ПАСЕ.

Лундгрен и Эк считают, что произошедшее не что иное, как отмена санкций в отношении РФ.

Они уверены, что своей деятельностью в Совете Европы Москва стремится «придать легитимность своим действиям», а также настроена на «игнорирование решений», принятых в организации и других международных институтах.

Исходя из этого, депутаты призвали возобновить санкции против России.

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