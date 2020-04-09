Премьера Италии обидел поиск политической подоплеки в помощи от России

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что российская помощь Италии из-за пандемии коронавируса в стране не связана с какими-либо условиями. Об этом сообщает «Би-би-си».

Он сказал, что такая интерпретация глубоко обижает его, а также оскорбляет правительства Италии и России.

По его мнению, президент России Владимир Путин никогда не пытался использовать помощь в качестве рычага давления на Рим.

До этого газета La Stampa опубликовала серию статей, где некими «высокопоставленными источниками» ставилась под сомнение прозрачность российской миссии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.