В Кремле рассчитывают на передачу Александровского подворья в Иерусалиме РФ

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В Кремле рассчитывают на то, что Израиль передаст Александровское подворье в Иерусалиме России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Для России это очень важно», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что окружной суд Иерусалима решил ввести временный запрет на передачу России в собственность Александровского подворья.

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