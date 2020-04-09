В Кремле рассчитывают на передачу Александровского подворья в Иерусалиме РФ
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В Кремле рассчитывают на то, что Израиль передаст Александровское подворье в Иерусалиме России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Для России это очень важно», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что окружной суд Иерусалима решил ввести временный запрет на передачу России в собственность Александровского подворья.
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