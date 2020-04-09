Песков рассказал о ношении бейджа, блокатора от вирусов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему носит блокатор от вирусов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он пояснил, что сейчас каждый носит все, что можно, из превентивных средств.

При этом Песков затруднился ответить на вопрос об эффективности данного средства защиты.

«Да вы знаете, я не знаю, помогает он или нет», — произнес он.

Представитель Кремля добавил, что читал о побочных эффектах данного средства, к которым относятся спутанность сознания и свистящее дыхание. Однако у себя он пока их не заметил.

«Спасибо за заботу», — заключил он.

До этого Песков подтвердил, что купил себе в аптеке блокатор от вирусов.

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