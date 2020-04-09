Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку помощи России

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Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте считает глубоко оскорбительными намеки на то, что Россия предоставляет его стране помощь в борьбе с COVID-19 на условии ответных действий Рима, в частности в целях облегчения режима европейских санкций. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Сам намек на это глубоко оскорбляет меня. Это оскорбление итальянского правительства», — заявил Конте.

Он утверждает, что российский президент Владимир Путин никогда не просил и «даже не думал» использовать помощь Москвы в качестве рычага давления на Рим.

Ранее газета La Stampa опубликовала серию статей, где некими «высокопоставленными источниками» ставилась под сомнение прозрачность российской миссии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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