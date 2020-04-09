Трамп не против поставок медицинских материалов из Франции в Иран

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Президента США Дональда Трампа «не волнуют» поставки Францией медицинских материалов в Иран. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция которого ведется на канале американского Госдепартамента в Youtube.

«Они отправляют Ирану медицинские материалы? Меня это не волнует», – отметил Трамп.

Ранее Евросоюз и Иран впервые закрыли сделку по закупке Тегераном медицинских товаров с использованием механизма INSTEX, который был создан специально для обхода санкций США в отношении Исламской Республики.

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