Трамп не против поставок медицинских материалов из Франции в Иран
close
Президента США Дональда Трампа «не волнуют» поставки Францией медицинских материалов в Иран. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция которого ведется на канале американского Госдепартамента в Youtube.
«Они отправляют Ирану медицинские материалы? Меня это не волнует», – отметил Трамп.
Ранее Евросоюз и Иран впервые закрыли сделку по закупке Тегераном медицинских товаров с использованием механизма INSTEX, который был создан специально для обхода санкций США в отношении Исламской Республики.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— За нефть и медицину: как ЕС обошел санкции США против Ирана