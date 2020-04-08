Байден попросил сторонников Сандерса присоединиться к нему

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил надежду, что электорат покинувшего президентскую гонку сенатора Берни Сандерса присоединится к его кампании. Об этом он написал в своем Facebook.

Он заявил, что нуждается в сторонниках Сандерса.

«Вместе мы победим Дональда Трампа», — отметил Байден.

Политик также добавил, что глубоко уважает Сандерса.

Ранее Сандерс объявил, что выходит из президентской гонки в США.