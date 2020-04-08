Байден призвал электорат Сандерса присоединиться для победы над Трампом
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Экс-вице-президент США и участник президентских выборов от Демократической партии Джо Байден оценил решение сенатора Берни Сандерса выйти из предвыборной гонки. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.
Он обратился к электорату Сандерса и призвал людей присоединиться к его кампании.
«Добро пожаловать. Вы нужны. Вместе мы победим (президента США. — примечание «Газеты.Ru») Дональда Трампа», — написал Байден.
Кроме того, политик также выразил уважение Сандерсу и его решению.
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