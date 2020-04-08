Байден призвал электорат Сандерса присоединиться для победы над Трампом

Экс-вице-президент США и участник президентских выборов от Демократической партии Джо Байден оценил решение сенатора Берни Сандерса выйти из предвыборной гонки. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

Он обратился к электорату Сандерса и призвал людей присоединиться к его кампании.

«Добро пожаловать. Вы нужны. Вместе мы победим (президента США. — примечание «Газеты.Ru») Дональда Трампа», — написал Байден.

Кроме того, политик также выразил уважение Сандерсу и его решению.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Берни Сандерс выбыл из президентской гонки США — Трамп оценил выход Сандерса из президентской гонки в США