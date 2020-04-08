«Эта неделя решит судьбу чиновников»: эксперт об обращении Путина

Политолог Марат Баширов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что во время своего очередного обращения глава государства Владимир Путин говорил главным образом о помощи россиянам, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. По мнению эксперта, эта неделя может «решить судьбу многих чиновников».

«Президент видит, что помощь, которая должна была быть оказана малым и средним предприятиям, индивидуальным предпринимателям серьезно опаздывает. Это сигнал и правительству, и губернаторам о том, что нужно предпринять экстренные меры для того, чтобы люди почувствовали заботу государства», — отметил Баширов.

Он подчеркнул, что Путин упомянул и предприятия, которым будет оказана поддержка в первую очередь. «Очень важный акцент, что в первую очередь фокус ставится на те предприятия, которые сохраняют занятость. При этом это несколько противоречит запретительным мерам, которые вводятся в ряде регионов, связанным с самоизоляцией граждан, то есть нужно прорабатывать режимы перемещения этих людей на рабочие места», — сказал собеседник «Газеты.Ru», отметив, что правительство в то же время выпускает документы с четко прописанными техническими действиями при реализации санитарных мер.

«При этом президент возвращается к прямой адресной поддержке наиболее малообеспеченных слоев населения. Я бы сказал, что он был не доволен тем, как реализуется эта программа и с какой скоростью. Думаю, что в ближайшую неделю администрация президента и сам президент будут наблюдать за развитием ситуации. Это та неделя, которая решит судьбу достаточно большого числа чиновников», — считает политолог.

Эксперт отметил, что Путин уделяет много внимания гражданскому обществу, частью которого являются волонтеры. «Волонтерское движение активно переориентируется на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации в связи с введением ограничительных мер. В первую очередь это касается пенсионеров, одиноких людей. Эта работа невозможна без взаимодействия с медиками, которые понимают, какую помощь нужно организовывать», — отметил эксперт.

Он добавил, что при этом волонтерам необходимо предоставить средства защиты.

«Это должно на себя взять государство, о чем президент и говорил. Они должны понимать, какие задачи должны решаться в первую очередь. На это президент сегодня обращал внимание, и эту работу должны возглавить именно региональные власти», — заключил Баширов.