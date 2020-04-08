Путин: все проходит, и это пройдет

Российский президент Владимир Путин закончил свое вступительное слово в ходе совещания с губернаторами по борьбе с распространением коронавируса обращением к россиянам. Текст публикует сайт Кремля.

Путин отметил. что Россия не раз сталкивалась с серьезными испытаниями в своей истории, однако со всем справилась.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия», — сказал президент.

Он отметил, что РФ победит и «эту заразу коронавирусную».

«Вместе мы все преодолеем», — подытожил российский лидер.

Путин проводит совещание в режиме видеоконференции.

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