Президент России Владимир Путин назвал неотложную задачу всех регионов.

По его словам, главная задача всех регионов — это повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей.

«Начну с неотложной задачи, общей для всех регионов. Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет», — заявил Путин.

Путин отметил, что необходимая федеральная поддержка поступила в регионы.