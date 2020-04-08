Путин назвал неотложную задачу всех регионов

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Обращение президента России Владимира Путина, 02 апреля 2020 года Обращение президента России Владимира Путина, 02 апреля 2020 года
Обращение президента России Владимира Путина, 02 апреля 2020 года
«Первый канал»

Президент России Владимир Путин назвал неотложную задачу всех регионов.

По его словам, главная задача всех регионов — это повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей.

«Начну с неотложной задачи, общей для всех регионов. Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет», — заявил Путин.

Путин отметил, что необходимая федеральная поддержка поступила в регионы.