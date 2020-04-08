Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам 8 апреля, передает «Интерфакс».

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это произойдет в начале селекторного совещания с главами регионов.

Ранее Песков говорил, что Путин выступит с «большим вступительным словом», которое «будет содержательное и объемное».

Путин уже дважды обращался к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: 25 марта и 2 апреля.

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