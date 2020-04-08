Путин выступит с новым обращением к россиянам

close
Обращение президента России Владимира Путина, 02 апреля 2020 года Обращение президента России Владимира Путина, 02 апреля 2020 года
Обращение президента России Владимира Путина, 02 апреля 2020 года
«Первый канал»

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам 8 апреля, передает «Интерфакс».

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это произойдет в начале селекторного совещания с главами регионов.

Ранее Песков говорил, что Путин выступит с «большим вступительным словом», которое «будет содержательное и объемное».

Путин уже дважды обращался к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: 25 марта и 2 апреля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Кремль анонсировал новое объемное выступление Путина