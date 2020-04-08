Медведев заявил о необходимости «очистить от санкций» отношения стран

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мировым державам в условиях пандемии коронавируса необходимо очистить свои взаимоотношения от санкций. Это, по его мнению, позволит справиться с распространением инфекции, написал он в колонке для ТАСС.

По словам Медведева, из-за ситуации с коронавирусом страны оказались на пороге тяжелого глобального кризиса, однако государства должны стремиться к взаимовыручке. Исправить сложившуюся ситуацию в мире и справиться с распространением коронавируса можно благодаря «очищению от санкций», полагает Медведев.

Согласно последним данным, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 1,4 млн человек, при этом выздоровели более 302 тыс. человек, а скончались — 82 114.

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