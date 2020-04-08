Медведев заявил о необходимости «очистить от санкций» отношения стран

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому... Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому...
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мировым державам в условиях пандемии коронавируса необходимо очистить свои взаимоотношения от санкций. Это, по его мнению, позволит справиться с распространением инфекции, написал он в колонке для ТАСС.

По словам Медведева, из-за ситуации с коронавирусом страны оказались на пороге тяжелого глобального кризиса, однако государства должны стремиться к взаимовыручке. Исправить сложившуюся ситуацию в мире и справиться с распространением коронавируса можно благодаря «очищению от санкций», полагает Медведев.

Согласно последним данным, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 1,4 млн человек, при этом выздоровели более 302 тыс. человек, а скончались — 82 114.

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