Премьеры России и Таджикистана обсудили коронавирус
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Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Таджикистана Кохир Расулзода по телефону обсудили меры по борьбе с коронавирусом и возвращение домой граждан Таджикистана из России, пишет российское правительство.
«Кохир Расулзода поблагодарил российскую сторону за практическое содействие, оказываемое Таджикистану в борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении.
Также премьеры подчеркнули необходимость сохранить объемы торговли между странами.
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