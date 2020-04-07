Премьеры России и Таджикистана обсудили коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Таджикистана Кохир Расулзода по телефону обсудили меры по борьбе с коронавирусом и возвращение домой граждан Таджикистана из России, пишет российское правительство.

«Кохир Расулзода поблагодарил российскую сторону за практическое содействие, оказываемое Таджикистану в борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также премьеры подчеркнули необходимость сохранить объемы торговли между странами.

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