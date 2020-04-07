Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае

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Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что значительная часть финансирования организации идет из США, при этом ВОЗ «по каким-то причинам» очень сосредоточена на Китае.

«Хорошо, что я ранее отверг их совет держать наши границы открытыми для Китая. Почему они дали нам такую ошибочную рекомендацию?» – возмутился Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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