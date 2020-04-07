Лукашенко призвал «спокойно и красиво» спасать людей от COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости самолично готов помогать врачам бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей», — сказал белорусский лидер.

По его словам, министр здравоохранения республики Владимир Караник ответил, что «пока не надо».

Лукашенко также добавил, что страна должна сделать все возможное для спасения инфицированных людей.

«Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно», — подчеркнул белорусский лидер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,3 млн случаев заражения.

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