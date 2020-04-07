Путин пожелал Джонсону победить коронавирус
Президент России Владимир путин направил заразившемуся коронавирусом премьер-министру Британии Борису Джонсону телеграмму, в которой пожелал скорейшего выздоровления. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Уважаемый господин премьер-министр, хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для вас момент», — сказал Путин.
Также российский лидер пожелал скорейшего и полного выздоровления.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом. О заболевании Джонсон объявил 27 марта. Он самоизолировался в своем доме, однако после ухудшения самочувствия был госпитализирован в одну из инфекционных больниц.
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