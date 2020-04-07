Путин пожелал Джонсону победить коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/13028917/RIAN_6208701.HR-pic905-895x505-22238.jpg">

Президент России Владимир путин направил заразившемуся коронавирусом премьер-министру Британии Борису Джонсону телеграмму, в которой пожелал скорейшего выздоровления. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин премьер-министр, хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для вас момент», — сказал Путин.

Также российский лидер пожелал скорейшего и полного выздоровления.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом. О заболевании Джонсон объявил 27 марта. Он самоизолировался в своем доме, однако после ухудшения самочувствия был госпитализирован в одну из инфекционных больниц.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Борис Джонсон не подключен к аппарату ИВЛ, но остается в реанимации

— «Состояние ухудшилось»: Джонсона перевели в реанимацию

— Трамп от лица всех американцев пожелал Джонсону выздоровления