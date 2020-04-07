Путин обсудил с премьером Эфиопии борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин провел беседу по телефону с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопии Абийем Ахмедом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе эфиопской стороны.

Путин и Ахмед обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса, уделив особое внимание важности активизации усилий всего международного сообщества, в том числе МВФ и Всемирного банка, для борьбы с инфекцией.

Также стороны обсудили актуальные вопросы развития отношений между Россией и Эфиопией.