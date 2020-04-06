Песков рассказала, как Путин проведет встречу в Кремле

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, в каком формате пройдет запланированная встреча главы государства Владимира Путина в Кремле в понедельник, 6 апреля, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В понедельник российский лидер должен встретиться с вице-премьером, полпредом в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и главой Минвостокразвития Александром Козловым.

Тема совещания — развитие Дальнего Востока и Арктики.

«Президент России Владимир Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался», — уточнил Песков.

На прошлой неделе, 30 марта — 5 апреля, глава РФ проводил все совещания по видеоконференцсвязи.

Ранее президент подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера была введена, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны. Зарплата за сотрудниками на этот период должна быть сохранена.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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