В Кремле не поддержали закрытие границ регионами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы могут определять режим изоляции для противодействия коронавирусу, но чрезмерные меры федеральный центр может скорректировать, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Какие-то меры чрезмерные, как закрытие границ некоторых регионов, сегодня были раскритикованы председателем правительства. Здесь федеральный центр уже внес определенные коррективы», - добавил он.

Песков рассказал, что внимание регионов было особенно обращено на недопустимость разрыва транспортных цепочек и недопустимость воспрепятствования грузовым перевозкам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал ряд губернаторов, которые решили закрыть административные границы своих регионов.