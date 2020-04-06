Составлен рейтинг самых популярных поправок, касающихся суверенитета РФ
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ВЦИОМ представил в понедельник данные опроса о предпочтениях россиян касательно поправок к Основному закону страны, относящихся к защите суверенитета РФ.
Согласно данным социологического исследования, важнейшей из них является поправка о недопущении фальсификации истории (89%).
Далее идут: поправка о роли культуры (87%), поправка о статусе русского языка (86%), поправка о браке как союзе мужчины и женщины (83%).
Замыкает топ-5 поправка о том, что РФ является правопреемником Советского Союза (81%).
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