Составлен рейтинг самых популярных поправок, касающихся суверенитета РФ

ВЦИОМ представил в понедельник данные опроса о предпочтениях россиян касательно поправок к Основному закону страны, относящихся к защите суверенитета РФ.

Согласно данным социологического исследования, важнейшей из них является поправка о недопущении фальсификации истории (89%).

Далее идут: поправка о роли культуры (87%), поправка о статусе русского языка (86%), поправка о браке как союзе мужчины и женщины (83%).

Замыкает топ-5 поправка о том, что РФ является правопреемником Советского Союза (81%).

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