Трамп считает, что Джонсон справится с коронавирусом
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого госпитализировали в коронавирусом, пойдет на поправку. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я надеюсь и уверен, что с ним все будет в порядке, он сильный и хороший человек», — сказал глава США.
Ранее Борис Джон был доставлен в больницу для проведения анализов. При этом источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии, заявил, что премьера подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.
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