Борис Джонсон госпитализирован в связи с коронавирусом

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Британский премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован для проведения анализов в связи с заражением коронавирусом. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии главы правительства.

«Это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными», — рассказали на Даунинг-стрит.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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