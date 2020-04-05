Украинский политолог заявил, что Зеленский находится в состоянии паники
Президент Украины Владимир Зеленский стремится поскорее открыть рынок земли и продавить закон об этом в парламенте, поскольку он запуган извне и пребывает в состоянии паники. Об этом в эфире телеканала NewsOne сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии политолог Михаил Погребинский.
Эксперт констатировал, что главе украинского государства «зачем-то потребовалось очень срочно проголосовать за этот закон».
«Он говорит, что «надо уйти от угрозы дефолта» и так далее», — сказал Погребинский.
Он выразил мнение, что Зеленского «ужасно напугали, что если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему».
Этим, как считает эксперт, и объясняется нерациональное поведение украинского лидера.
«Можно было как-то попытаться за это проголосовать во время нормальной работы сессии, а не устраивать внеочередную», — добавил Погребинский.
Ранее Рада на внеочередном заседании приняла закон, согласно которому с 1 июля 2021 года на Украине заканчивает свое действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
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