В Узбекистане ввели обязательный режим самоизоляции

Власти Узбекистана объявили о введении обязательнего режима самоизоляции в связи с распространением нового коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперштаб при кабмине страны.

Как стало известно, такой режим будет установлен с 6 апреля.

«В Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции, введенный с 1 апреля, становится обязательным», — указано в сообщении.

По информации оперштаба в стране также будет ограничено передвижение на велосипедах и скутерах.

Ранее узбекские власти запретили жителям страны старше 65 лет покидать дома, а также использовать гражданам личные автомобили и мотоциклы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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