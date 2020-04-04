Трамп заявил, что президентские выборы в США пройдут в намеченный срок
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что всеобщие выборы в США, в том числе президентские, состоятся 3 ноября, передает РИА «Новости».
Об этом американский лидер сказал на брифинге в Белом доме.
Журналисты задали американскому лидеру вопрос, предпринимают что-либо власти США, чтобы гарантировать проведение выборов в намеченный срок, даже если в это время придет вторая волна эпидемии коронавируса.
«Всеобщие выборы пройдут 3 ноября», — ответил им Трамп.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.