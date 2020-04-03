Лукашенко усомнился в возвращении Украины в СНГ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» выразил мнение, что Украина в ближайшее время не вернется в СНГ.

Он считает, что Украина повернулась на Запад и во многом уже связала свою судьбу с НАТО, ЕС и США. Изменить курс, как думает Лукашенко, стране будет сложно.

Возвращение в СНГ может состояться, если украинское общество сплотится вокруг сильного лидера, однако на данный момент это «из области фантастики».

По словам Лукашенко, для урегулирования конфликта в Донбассе должны объединиться руководство и элита Украины, принять, возможно, непопулярные меры. Однако эти силы в стране очень разобщены, считает белорусский лидер.

Он также отметил, что Украине необходимо решать этот вопрос, пока Россия еще поддерживает диалог.

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