Лукашенко усомнился в возвращении Украины в СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» выразил мнение, что Украина в ближайшее время не вернется в СНГ.
Он считает, что Украина повернулась на Запад и во многом уже связала свою судьбу с НАТО, ЕС и США. Изменить курс, как думает Лукашенко, стране будет сложно.
Возвращение в СНГ может состояться, если украинское общество сплотится вокруг сильного лидера, однако на данный момент это «из области фантастики».
По словам Лукашенко, для урегулирования конфликта в Донбассе должны объединиться руководство и элита Украины, принять, возможно, непопулярные меры. Однако эти силы в стране очень разобщены, считает белорусский лидер.
Он также отметил, что Украине необходимо решать этот вопрос, пока Россия еще поддерживает диалог.
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