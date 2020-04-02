Песков опроверг разговор Путина с саудовским принцем
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не общался по телефону с саудовским принцем в последнее время. Об этом сообщает ТАСС.
«Нет, такого разговора не было», — сказал представитель Кремля.
Он также отказался предположить, намеренно ли американский лидер Дональд Трамп допустил данную ошибку.
Ранее Трамп написал в своем Twitter, что побеседовал с наследным принцем Саудовской Аравии, который до этого якобы провел телефонный разговор с Путиным.