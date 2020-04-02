Путин и президент ЮАР договорились координироваться по вопросам возвращения россиян домой
Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса договорились координироваться в решении вопросов возвращения на родину находящихся в республике российских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Условлено о координации в решении вопросов возвращения на родину находящихся в ЮАР российских граждан», — говорится в сообщении.
Об этом главы государств договорились во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе южноафриканской стороны.
С 24 марта в ЮАР действует трехнедельный карантин из-за коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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