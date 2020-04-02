Путин назначил главу Ненецкого округа Цыбульского врио Архангельской области

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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уточняется, что Орлов ушел в отставку по собственному желанию.

Глава государства назначил временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Цыбульский прошел обучение на первом потоке так называемой «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.