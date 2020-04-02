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Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе.

Указ не распространяется на следующие организации: непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации; организации, осуществляющие неотложные ремонтные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги.

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