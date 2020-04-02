Путин начал второе обращение к гражданам России

Президент России Владимир Путин начал второе обращение к нации по ситуации с пандемией коронавируса.

В предыдущий раз президент РФ выступил с обращением к россиянам 25 марта.

Тогда же Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат.

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