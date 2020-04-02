Путин начал второе обращение к гражданам России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/13028917/RIAN_6208701.HR-pic905-895x505-22238.jpg">

Президент России Владимир Путин начал второе обращение к нации по ситуации с пандемией коронавируса.

В предыдущий раз президент РФ выступил с обращением к россиянам 25 марта.

Тогда же Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин снова обратится к гражданам России