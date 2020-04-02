Путин вновь обратится к россиянам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал новое обращение главы государства к гражданам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, выступление Путина состоится сегодня, 2 апреля, после 16.00 мск. В данный момент президент продумывает текст обращения.

Ранее глава государства обратился к россиянам 25 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

Он предложил комплекс мер для сдерживания заболевания и материальной поддержки граждан.

В частности, Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию, объявил нерабочую неделю, инициировал отсрочку по налогам для бизнеса.

Кроме того, президент предложил увеличить сумму пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда – 12 130 руб., а для граждан, чей доход упадет более чем на 30% ввести ипотечные каникулы.

На данный момент в стране зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом, 30 человек умерли, 235 вылечились.