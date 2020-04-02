В Совфеде подготовили законопроект о проведении судебных заседаний онлайн

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Зампред комитета Совфеда по экономической политике Алексей Русских подготовил законопроект об организации проведения судебных заседаний в режиме видеосвязи из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

«Мы совместно с сенатором Клишасом разработали и направили для получения заключений в Верховный суд и в правительство пакет законопроектов о возможности проведения судебных заседаний посредством видеосвязи, не выходя из дома и без риска заразиться», — сказал Русских.

Он отметил, что несмотря на распространения вируса COVID-19, судебные мероприятия должны быть организованы в любом случае.

«Без правосудия нет и государства», — добавил сенатор.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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