В Кремле анонсировали очередное обращение Путина к россиянам
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин 2 апреля после 16:00 выступит с новым обращением к гражданам. Об этом пишет ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что в данный момент президент работает над текстом своего обращения.
Песков также добавил, что во второй половине дня у главы государства также запланировано несколько телефонных разговоров с иностранными партнерами.
До этого 25 марта Путин выступил с обращением к согражданам из-за ситуации с коронавирусом.