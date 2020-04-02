СМИ: не готовым к борьбе с COVID-19 губернаторам грозят неприятности
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Сразу нескольким главам субъектов РФ могут грозить крупные неприятности из-за фактической неготовности возглавляемых ими регионов к борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг Ura.ru.
Интернет-издание ссылается на несколько информированных источников.
Они утверждают, что все регионы в настоящее время ждут ревизию местных минздравов, и в случае выявления нарушений должны будут последовать жесткие меры со стороны федерального центра в отношении соответствующих губернаторов.
В среду в «Единой России» говорили о неготовности ряда регионов к отражению пандемии коронавируса. Речь шла о Коми, Архангельской области, Камчатке, Хабаровском крае и Кубани.
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