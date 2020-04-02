В Кремле с пониманием отнеслись к возможной отмене визита Абэ в Россию 9 мая

В Кремле с пониманием относятся к тому, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может не приехать на парад Победы 9 мая в российскую столицу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что российская сторона с пониманием отнесется к отказу в связи с пандемией коронавируса.

«Мы с пониманием относимся к подобным решениям», — добавил пресс-секретарь.

Ранее агентство «Киодо» сообщало, что Абэ может отказаться от поездки в Москву в мае из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

В настоящее время число заразившихся вирусом превысило 950 тыс. человек, при этом выздоровели более 201 тыс. человек, а погибли — 48 259.

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