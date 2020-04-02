Песков: федеральный центр не принимал решений о закрытии границ между регионами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что федеральный центр не принимал мер по закрытию межрегиональных границ в России с целью не допустить распространения коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Никаких решений из центра, из штаба на этот счет не было и нет», — сказал пресс-секретарь.

Ранее некоторые регионы ограничили въезд на свои территории, отдельные населенные пункты или автотрассы. Часть субъектов РФ ограничили продажу алкоголя.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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