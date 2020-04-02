В Кремле заявили об отсутствии альтернатив по проведению парада Победы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не принимали никаких решений об альтернативных вариантах проведения Парада Победы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он уточнил, что в настоящее время варианты обсуждались в Кремле, однако решения не принимались.

Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны и Кремле сообщало, что российские власти рассматривают разные сценарии проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.

Всего в России более 3,5 тысячи инфицированных, более 230 — выздоровевших и 30 — погибших.

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