В Кремле заявили об отсутствии альтернатив по проведению парада Победы
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не принимали никаких решений об альтернативных вариантах проведения Парада Победы, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он уточнил, что в настоящее время варианты обсуждались в Кремле, однако решения не принимались.
Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны и Кремле сообщало, что российские власти рассматривают разные сценарии проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.
Всего в России более 3,5 тысячи инфицированных, более 230 — выздоровевших и 30 — погибших.
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