Лукашенко рассказал о «железобетонном принципе» Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о создании Союзного государства с Россией, рассказал о «железобетонном принципе» страны, сообщает БелТА.
Он подтвердил наличие соответствующего договора между странами и то, что белорусская сторона никогда от него не отказывалась. Лукашенко подчеркнул, что государство «готово идти по этому договору», однако есть один принцип.
«Железобетонный принцип — равные условия для людей, предприятий, государств», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, в настоящее время все нарушено, а коронавирус сбил с толку последнее и самое главное — равные условия для людей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко не против создания единой с Россией валюты
— Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
— Белоруссия рассчитывает получить 2 млн тонн российской нефти по $4 за баррель