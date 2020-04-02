Лукашенко рассказал о «железобетонном принципе» Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о создании Союзного государства с Россией, рассказал о «железобетонном принципе» страны, сообщает БелТА.

Он подтвердил наличие соответствующего договора между странами и то, что белорусская сторона никогда от него не отказывалась. Лукашенко подчеркнул, что государство «готово идти по этому договору», однако есть один принцип.

«Железобетонный принцип — равные условия для людей, предприятий, государств», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в настоящее время все нарушено, а коронавирус сбил с толку последнее и самое главное — равные условия для людей.

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