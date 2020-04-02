ЕС поблагодарил РФ за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

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Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что ЕС благодарен РФ за оказанную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Евросоюз приветствует любую искреннюю помощь, особенно в разгар такого кризиса, когда серьезно пострадали некоторые страны-члены ЕС.

«И в случае с Италией благодарность за помощь была выражена», — сказал Эдерер.

Дипломат отметил, что инициатива России в отношении Италии «могла быть задумана и воспринята как акт солидарности», как это делала Албания, направляя медиков в Италию, «или ЕС, когда отправил 56 тонн медицинской помощи Китаю на ранней стадии распространения коронавируса в Ухане».

При этом он добавил, что в Европе начали задумываться о подлинных целях Москвы после распространения в СМИ ряда фейковых новостей.

«И сейчас дискуссия о «геополитической щедрости», «дипломатии масок» или «дипломатии в маске» продолжается. Разумеется, это никак не помогает взаимодействию по вопросам оказания помощи, предоставление которой в принципе приветствуется», — заключил Эдерер.

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