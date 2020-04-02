Госдеп назвал гуманитарную помощь из России покупкой
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что доставленное Россией медицинское оборудование было приобретено американской стороной. Об этом говорится в сообщении Госдепа.
По словам Ортэгус, соглашение о приобретении было заключено между Россией и США во время телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным 30 марта.
Представитель госдепартамента также подчеркнула, что сейчас России и США необходимо работать сообща. Это поможет победить общего врага в виде коронавируса.
Отмечается, что гуманитарная помощь была передана Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям.
До этого в Белом Доме заявили, что США начнут незамедлительно использовать полученное российское медоборудование.
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